ڈیپوٹیشن ملازمین کو واپس بھجوانے کی تیاریاں:تنخواہ کا بجٹ روکنے کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
ڈیپوٹیشن ملازمین کو واپس بھجوانے کی تیاریاں:تنخواہ کا بجٹ روکنے کا فیصلہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن کے بلدیاتی اداروں اور صوبائی محکموں میں مختلف سرکاری محکموں سے ڈیپوٹیشن پر آئے سینکڑوں ملازمین کی تنخواہ کا بجٹ روکنے کا فیصلہ جس پر ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔۔۔

 جو اہم محکموں کی پرکشش سیٹوں پر کئی سالوں سے تعینات ہیں ،متعلقہ سرکاری اداروں کو آگاہ کردیا گیا، خفیہ اداروں ،آڈٹ ڈیپارٹمنٹ کی نشاندہی پر پنجاب حکومت نے کئی سال سے تعینات ڈیپوٹیشن پر آئے ملازمین کی فہرستیں طلب کرلی ہیں جن میں زیادہ تر بلدیاتی اداروں کے ملازمین شامل ہیں ، آئندہ بلدیاتی سیٹ اپ کے قیام سے قبل ان ملازمین کو واپس انہی اداروں میں بھجوایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ بلدیاتی انتخابات کے بعد تشکیل پانے والے بلدیاتی اداروں میں سینکڑوں ملازمین کو ڈیوٹیشن پر تعینات کردیاگیا تھا جوبااثر سیاسی سفارشوں کے باعث براجمان ہیں ،حکومتی اداروں نے چھان بین کے بعد فہرست تیار کرنا شروع کردی ہے جو چیف سیکرٹری پنجاب کو ارسال کی جائے گی اور پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد انہیں عہدوں سے ہٹانے کیلئے تنخواہوں کا بجٹ روکا جائے گا ۔

 

