حافظ آباد:سیوریج کی بندش کے باعث ٹیچرز کالونی جوہڑ میں تبدیل،مکینوں کا احتجاج
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ٹیچرز کالونی میں گٹروں اور سیوریج سسٹم کی بندش سے پوراعلاقہ جوہڑ میں تبدیل ہوگیا جس پر علاقہ مکین واساکیخلاف سراپااحتجاج بن گئے۔۔۔
علاقہ مکینوں نے واساکے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ٹیچرز کالونی میں مسلم لیگ ن کاضلعی سیکرٹریٹ والہ گلہ گٹروں اور سیوریج سسٹم کی بندش سے جوہڑ میں تبدیل ہوچکا ہے اور یہاں پر ہمہ وقت گنداپانی کھڑاہونے سے علاقہ مکینوں کا مساجد جانا تک محال ہوچکا ہے لیکن واسا کے حکام اور عملہ کی جانب سے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جارہی ہے جس سے پورے علاقے میں تعفن پھوٹ رہاہے ۔مزید برآں علی پورروڈ پر پانی کھینچنے والی موٹر کو بند رکھنے سے بھی پورے علاقہ کی حالت ناگفتہ بہ ہورہی ہے ۔انہوں نے کمشنر گوجرانوالہ اور ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا کہ شہر کے خوبصورت علاقہ ٹیچرز کالونی جہاں پر مسلم لیگ ن کا ضلعی آفس بھی واقع ہے اسے گندے جوہڑ میں تبدیل ہونے سے بچایا جائے ،انہوں نے کہا کہ غفلت کے ذمہ دار واسا کے اہلکاروں کیخلاف سخت تادیبی کا رروا ئی کی جائے ۔