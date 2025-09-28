پشاور میں حقیقی آزادی جلسہ نے حکمرانوں کی نیند اڑادی:ناصر چیمہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )ایم پی اے ناصر چیمہ نے کہا ہے کہ پشاور میں حقیقی آزادی کا جلسہ مثال بن گیا کامیاب جلسہ نے حکمران جماعت کی نیندیں اُڑا دیں عوام کا جم غفیر دیکھ کر حکمران جماعت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔۔۔
انہوں نے کہا کہ پشاورجلسہ میں عوام کے ٹھاٹھیں مارتے سمندر نے ثابت کردیاکہ عوام آج بھی عمران خا ن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت راستوں میں جتنی مرضی رکاوٹیں ڈال لے گرفتاریاں عمل میں لائے کارکن اپنے جوش وجذبے کی طاقت سے انکو ہٹا کر راستے صاف کرلیتے ہیں ، عمران خان کی محبت کو کارکنوں کے دلوں سے نہیں نکالا جاسکتا، محب وطن کارکن کرپٹ ٹولہ سے جان چھڑانے کیلئے میدان میں ہے ۔