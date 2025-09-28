صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں امدادی چیک تقسیم

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں امدادی چیک تقسیم

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )چیئرمین پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی و رکن صوبائی اسمبلی چودھری طارق سبحانی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب میں جاں بحق ہونے والے احمد باجوہ کی۔۔۔۔

 بیوہ عصمت سرفراز سکنہ پیکو چھور، محمد نوید کی بیوہ رخسانہ کوثر سکنہ گنہ کلاں، اعظم حسین کی بیوہ عمرانہ کوثر سکنہ فتح گڑھ اور محمد انور بٹ کی بیوہ پروین سکنہ منڈیانوالہ میں 10،10 لاکھ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے ۔ علاوہ ازیں اراکین صوبائی اسمبلی منشا اﷲ بٹ اور فیصل اکرام نے سیلاب میں جاں بحق ہونے والے 28 سالہ معظم اعظم کی والدہ رخسانہ کوثر، حاجی پورہ بن کو 10 لاکھ روپے کا امدادی چیک دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

1لاکھ 48ہزار سیلاب متاثرین کی بجلی بحال،43فیڈرز مکمل فعال

صحت دشمنوں کیخلاف گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے

ڈپٹی کمشنر نے فلڈ سروے ٹیموں سے حلف لے لیا

انسداد ڈینگی‘ناقص کارکردگی پر ڈی سی کا اظہار برہمی

ایڈیشنل سیشن جج ملک امان اللہ خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب

قدرتی آفات اداروں کیلئے کڑا امتحان ،ڈاکٹر کلثوم پراچہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل