سیالکوٹ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں امدادی چیک تقسیم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )چیئرمین پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی و رکن صوبائی اسمبلی چودھری طارق سبحانی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب میں جاں بحق ہونے والے احمد باجوہ کی۔۔۔۔
بیوہ عصمت سرفراز سکنہ پیکو چھور، محمد نوید کی بیوہ رخسانہ کوثر سکنہ گنہ کلاں، اعظم حسین کی بیوہ عمرانہ کوثر سکنہ فتح گڑھ اور محمد انور بٹ کی بیوہ پروین سکنہ منڈیانوالہ میں 10،10 لاکھ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے ۔ علاوہ ازیں اراکین صوبائی اسمبلی منشا اﷲ بٹ اور فیصل اکرام نے سیلاب میں جاں بحق ہونے والے 28 سالہ معظم اعظم کی والدہ رخسانہ کوثر، حاجی پورہ بن کو 10 لاکھ روپے کا امدادی چیک دیا۔