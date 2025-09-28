صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:جرم ثابت نہ ہو نے پر منشیات فروشی کا ملزم بری

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:جرم ثابت نہ ہو نے پر منشیات فروشی کا ملزم بری

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیشن عدالت سے منشیات کے مقدمہ میں ملوث ملزم کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد فاروق کی عدالت میں تھانہ حاجی پورہ کامنشیات کی برآمدگی کا مقدمہ ملزم طارق سہیل کیخلاف زیر سماعت تھا۔۔۔

فاضل جج نے ملزم کے وکیل میاں مومن شبیر کے دلائل سننے کے بعد جرم ثابت نہ ہونے پر ملزم کو مقدمہ سے بری کر دیا۔استغاثہ کے مطابق ملزم کے قبضہ سے 5 اگست 2024 کو دوران گشت مذکورہ تھانہ کے اے ایس آئی ذوالفقار علی نے 1340 گرام چرس برآمد کی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودحا : سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد نہ ہو سکا ، دالیں ،چاول ، گوشت مہنگا

ناقص آٹے کی فروخت ، قیمتوں میں بھی اضافہ

سب انسپکٹر کرپشن پر ڈس مس ڈی پی او خوشاب کا واضح پیغام

ملک مضبوط ہوا ، سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بنا رہی :شازیہ بانو

کرپشن، ویگو ڈالا سسٹم نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا:عامر سلطان چیمہ

خصوصی افراد کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح :عاصم شیر میکن

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل