سیالکوٹ:جرم ثابت نہ ہو نے پر منشیات فروشی کا ملزم بری
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیشن عدالت سے منشیات کے مقدمہ میں ملوث ملزم کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد فاروق کی عدالت میں تھانہ حاجی پورہ کامنشیات کی برآمدگی کا مقدمہ ملزم طارق سہیل کیخلاف زیر سماعت تھا۔۔۔
فاضل جج نے ملزم کے وکیل میاں مومن شبیر کے دلائل سننے کے بعد جرم ثابت نہ ہونے پر ملزم کو مقدمہ سے بری کر دیا۔استغاثہ کے مطابق ملزم کے قبضہ سے 5 اگست 2024 کو دوران گشت مذکورہ تھانہ کے اے ایس آئی ذوالفقار علی نے 1340 گرام چرس برآمد کی تھی۔