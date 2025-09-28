صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 منشیات فروشوں کو عمر قید اور 20 سال قید کی سزا

  • گوجرانوالہ
2 منشیات فروشوں کو عمر قید اور 20 سال قید کی سزا

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ایڈیشنل سیشن جج گوجرانوالہ نے بڑی مقدار میں منشیات بر آمدگی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا ۔مجرم شاہد کو عمر قید جبکہ مجرم شاہدخان کو 20 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔۔۔

ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ خان نے تھانہ دھلے کے علاقہ میں منشیات فروشی کے مقدمہ کے مجرم شاہد کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ۔ دھلے پولیس نے 16 اگست 2022 کو ڈسپوزل چوک 30 فٹا بازار سے موٹر سائیکل سوار شاہد سے 12 کلو 300 گرام چرس اور 410 روپے رقم وٹک برآمد کی تھی ۔عدالت نے ایک اور مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم شاہد خان کو 20 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ۔اروپ پولیس نے سمن آباد چونگی کے قریب ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے 5کلو ہیروئن برآمد کی تھی ۔مجرم شاہد خان کا تعلق خیبر ایجنسی کے علاقہ تحصیل باڑہ سے تھا جو منشیات لا کر گوجرانوالہ میں فروخت کرتا تھا ۔ عدالت کے حکم پر پولیس نے دونوں مجرموں کو ہتھکڑی لگا کر سزا بھگتنے کیلئے جیل بھجوا دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ ، پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز ، موٹرویز پر گرانفروشی ، دوگنا دام وصولی جاری

مجسٹریٹس گرانفروشی کیخلاف عملی اقدامات کریں:علی اکبر

کامیابی کیلئے حضور ؐ کی سیرت پر عمل کرناہوگا:بدر منیر کانفرنس

فوڈ بزنس آپریٹرزکیلئے معیاری خوراک سے متعلق آگاہی مہم

کینسر کے حوالے سے چلڈرن ہسپتال میں آگاہی سیمینار

فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ RSK کمبائن کلب نے جیت لیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل