2 منشیات فروشوں کو عمر قید اور 20 سال قید کی سزا
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ایڈیشنل سیشن جج گوجرانوالہ نے بڑی مقدار میں منشیات بر آمدگی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا ۔مجرم شاہد کو عمر قید جبکہ مجرم شاہدخان کو 20 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔۔۔
ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ خان نے تھانہ دھلے کے علاقہ میں منشیات فروشی کے مقدمہ کے مجرم شاہد کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ۔ دھلے پولیس نے 16 اگست 2022 کو ڈسپوزل چوک 30 فٹا بازار سے موٹر سائیکل سوار شاہد سے 12 کلو 300 گرام چرس اور 410 روپے رقم وٹک برآمد کی تھی ۔عدالت نے ایک اور مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم شاہد خان کو 20 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ۔اروپ پولیس نے سمن آباد چونگی کے قریب ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے 5کلو ہیروئن برآمد کی تھی ۔مجرم شاہد خان کا تعلق خیبر ایجنسی کے علاقہ تحصیل باڑہ سے تھا جو منشیات لا کر گوجرانوالہ میں فروخت کرتا تھا ۔ عدالت کے حکم پر پولیس نے دونوں مجرموں کو ہتھکڑی لگا کر سزا بھگتنے کیلئے جیل بھجوا دیا ۔