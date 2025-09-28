صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 روز میں گرانفروشوں کیخلاف ایک لاکھ 45 ہزار کارروائیوں

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ( سٹاف رپورٹر)پچیس ستمبر سے اب تک 2 روز میں گراں فروشوں کیخلاف ایک لاکھ 45 ہزار 741 کارروائیاں کی گئیں، 182 خلاف ورزیوں پر 6 لاکھ 59 ہزار روپے سے زائد کے جرمانے عائد کئے گئے ، ایک شخص گرفتار جبکہ ایک کاروباری مرکز کو سیل کر دیا گیا۔

