رگوں کی غیر معمولی بیماریوں پر ٹیچنگ ہسپتال میں سیمینار
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)پاکستان سوسائٹی آف ویزکولر اینوملیز ‘‘رگوں کی غیر معمولی بیماریوں’’ کے زیرِ اہتمام دوسرا بین الاقوامی ویزکولر اینوملی سیمینار معروف عزیز خان آڈیٹوریم گوجرانوالہ میڈیکل کالج ٹیچنگ ہسپتال میں منعقد ہوا۔۔۔
سیمینار میں قومی و بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی اور جدید تحقیق پر مبنی لیکچرز پیش کئے ۔ اس موقع پر مہمانِ خصوصی اور کلیدی مقررین میں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب محسن (سابق پرنسپل گوجرانوالہ میڈیکل کالج)، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم اور سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف شامل تھے ۔سیمینار میں پاکستان کیساتھ ساتھ امریکہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں نے بھی آن لائن شرکت کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تمام میڈیکل کالجز کے پروفیسرز اور ڈاکٹرز نے بھرپور شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر اقبال حسین ڈوگر نے خطاب میں کہا کہ یہ سیمینار طلبہ و طالبات اور فیکلٹی کیلئے جدید سائنسی معلومات اور ریسرچ سے آگاہی فراہم کرنے میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ گوجرانوالہ میڈیکل کالج میں Rare Diseases Clinic (نایاب امراض کا کلینک)پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کے تعاون سے قائم کیا جائے گا جو گوجرانوالہ کے عوام کیلئے فائدہ مند ثابت ہوگا۔شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان میں ویزکولر اینوملیز کے علاج اور تحقیق کو عالمی معیار کے مطابق فروغ دیا جائیگا۔