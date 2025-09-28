سمبڑیال :وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ نہر اپرچناب الیوالی کے قریب عمران سے ڈاکو ئوں نے فون اور21620 روپے چھین لئے ،رحمن سنٹر کے باہر سے عمران ، ورسالکے کے قریب احسان کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔۔۔
محلہ اسلام آبادمیں عابد کی چھت سے 35 کبوتر چوری ہوگئے ،موڑسمبڑیا ل میں اشرف کے گھر کے تالے توڑکر 10 لاکھ روپے کے زیورات ،محمد اقبال کے ڈیرے سے لوہے کے راڈز چوری کرلئے گئے ، سیالکوٹ وزیرآباد روڈ کوٹ مارتھ کے قریب ڈاکوئوں نے ماں بیٹے سے 2انگوٹھیاں ایک لاکھ 50ہزارروپے چھین لئے ۔