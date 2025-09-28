صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال :وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال :وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ نہر اپرچناب الیوالی کے قریب عمران سے ڈاکو ئوں نے فون اور21620 روپے چھین لئے ،رحمن سنٹر کے باہر سے عمران ، ورسالکے کے قریب احسان کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔۔۔

 محلہ اسلام آبادمیں عابد کی چھت سے 35 کبوتر چوری ہوگئے ،موڑسمبڑیا ل میں اشرف کے گھر کے تالے توڑکر 10 لاکھ روپے کے زیورات ،محمد اقبال کے ڈیرے سے لوہے کے راڈز چوری کرلئے گئے ، سیالکوٹ وزیرآباد روڈ کوٹ مارتھ کے قریب ڈاکوئوں نے ماں بیٹے سے 2انگوٹھیاں ایک لاکھ 50ہزارروپے چھین لئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ ، پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز ، موٹرویز پر گرانفروشی ، دوگنا دام وصولی جاری

مجسٹریٹس گرانفروشی کیخلاف عملی اقدامات کریں:علی اکبر

کامیابی کیلئے حضور ؐ کی سیرت پر عمل کرناہوگا:بدر منیر کانفرنس

فوڈ بزنس آپریٹرزکیلئے معیاری خوراک سے متعلق آگاہی مہم

کینسر کے حوالے سے چلڈرن ہسپتال میں آگاہی سیمینار

فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ RSK کمبائن کلب نے جیت لیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل