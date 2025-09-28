ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کیلئے اضافی کا ئو نٹر ، چھٹی منسوخ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ایف بی آر نے سالانہ ٹیکس گوشوارے جمع کر انے کیلئے ریجنل ٹیکس آفس سمیت 20 مقامات پر کاؤنٹر قائم کرد ئیے ، ایف بی آر گوجرانوالہ کے عملہ کی ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں بھی منسوخ کردیں۔۔۔۔
تمام صنعتی یونٹس ،کاروباری مراکز ،سرکاری ادارے ،ملازمین کو ٹیکس گوشوارے 30ستمبر تک جمع کر انے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی، ایف بی آر کے حکام کی ہدایت پر ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کیلئے ریجن کے تمام چیمبر آف کامرس سمیت صنعتی وتجارتی مراکز سے رابطے کیلئے کمیٹیاں بنادی گئیں جنہوں نے رابطہ کرکے انہیں بروقت ٹیکس ادا کرنے پر آمادہ کیا۔ایف بی آر افسر وں کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے جمع کر انے کی آخری تاریخ30ستمبر ہے لہذاتمام ٹیکس گزار (کاروباری اور تنخواہ دار وں )کو مطلع کردیا گیا ہے کہ جرمانے یا قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے گوشوارے بروقت جمع کر ائیں۔