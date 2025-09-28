سیالکوٹ:سر وائیکل کینسر سے بچائو کی مہم مسلسل جاری رکھنے کا فیصلہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )انسداد پولیو اور سروائیکل کینسر مہم کا مشترکہ ریویو اجلاس ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایچ پی وی مہم کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔۔۔
اور عوامی شعور بیدار کرنے کیلئے خصوصی آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 13 اکتوبر سے ضلع سیالکوٹ میں 3 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں پیشگی انتظامات اور محکموں کے درمیان مؤثر کوآرڈی نیشن کے لیے بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صحت مند معاشرہ ہی ترقی کی بنیاد ہے۔