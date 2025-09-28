گجرات :پولیس لیڈی کانسٹیبلز کا کمپیوٹر کورس مکمل، سرٹیفکیٹ تقسیم
گجرات (نامہ نگار )پولیس لیڈی کانسٹیبلز کا 25 روزہ کمپیوٹر کورس مکمل ہو گیا ، اختتامی تقریب میں سرٹیفکیٹ تقسیم کئے گئے ، کورس میں کمپیوٹر آپریٹنگ، مائیکروسافٹ آفس، انٹرنیٹ کے استعمال اور ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشن سے متعلق اہم تربیت فراہم کی گئی۔
