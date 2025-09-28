صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم خزاں کے آغاز پر ٹائیفائیڈ ،ڈائریا اور دیگر امراض میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور نواح میں موسم خزاں کے آغاز پر مرد و خواتین اور بچوں میں ٹائی فائیڈ’ڈائریا’گردن توڑبخار’ہیپاٹائٹس اور ملیریا جیسے امراض بڑھنے لگے ڈاکٹروں نے امراض کے پھیلنے کا75فیصد سبب ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے ناقص کھانوں کو قرار دیا اور علاقہ مکینوں کو بازاری کھانوں سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔

