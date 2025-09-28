موسم خزاں کے آغاز پر ٹائیفائیڈ ،ڈائریا اور دیگر امراض میں اضافہ
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور نواح میں موسم خزاں کے آغاز پر مرد و خواتین اور بچوں میں ٹائی فائیڈ’ڈائریا’گردن توڑبخار’ہیپاٹائٹس اور ملیریا جیسے امراض بڑھنے لگے ڈاکٹروں نے امراض کے پھیلنے کا75فیصد سبب ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے ناقص کھانوں کو قرار دیا اور علاقہ مکینوں کو بازاری کھانوں سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔
