کامونکے :وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ سلامت پورہ کے جہانزیب کی موٹر سائیکل گھر کے باہر ،احمد گلفام کی موٹر سائیکل بلدیہ آفس کے قریب ،مین بازار کے عثمان کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری کرلی گئی۔۔۔
اشتیاق کی سائیکل محلہ غلام آباد سے نامعلوم چور لے گئے ۔سادھوکی کے ابو طلحہ کے گھر سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر چوری کرکے لے گئے ۔کوٹلی گل محمد کے زمیندار ناصر کے کھیتوں سے نامعلوم چور فصلوں کو سیراب کرنے والی بجلی کی موٹر لے گئے ۔نجی ٹاؤن کے رمضان کی حویلی سے ایک بکری،پل والا دارہ کے محمد امین کی حویلی سے دو بکریاں،محمد فیصل کی حویلی سے بھینسا چوری ہوگیا۔واہنڈو کے عدنا ن شہزاد کی موٹر سائیکل نامعلوم چور مسجد کے باہر سے ، موضع رانا کے سیف اللہ کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔ واہنڈو غلہ منڈی میں محمد اقبال کی کمیشن شاپ کی چھت پھاڑ کر نامعلوم چور 46 لاکھ روپے چوری کرکے لے گئے ۔