صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے :وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم

کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ سلامت پورہ کے جہانزیب کی موٹر سائیکل گھر کے باہر ،احمد گلفام کی موٹر سائیکل بلدیہ آفس کے قریب ،مین بازار کے عثمان کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری کرلی گئی۔۔۔

 اشتیاق کی سائیکل محلہ غلام آباد سے نامعلوم چور لے گئے ۔سادھوکی کے ابو طلحہ کے گھر سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر چوری کرکے لے گئے ۔کوٹلی گل محمد کے زمیندار ناصر کے کھیتوں سے نامعلوم چور فصلوں کو سیراب کرنے والی بجلی کی موٹر لے گئے ۔نجی ٹاؤن کے رمضان کی حویلی سے ایک بکری،پل والا دارہ کے محمد امین کی حویلی سے دو بکریاں،محمد فیصل کی حویلی سے بھینسا چوری ہوگیا۔واہنڈو کے عدنا ن شہزاد کی موٹر سائیکل نامعلوم چور مسجد کے باہر سے ، موضع رانا کے سیف اللہ کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔ واہنڈو غلہ منڈی میں محمد اقبال کی کمیشن شاپ کی چھت پھاڑ کر نامعلوم چور 46 لاکھ روپے چوری کرکے لے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل