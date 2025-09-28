کامونکے :طالبہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر نوجوان کیخلاف مقدمہ
کامونکے (نامہ نگار )طالبہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر نوجوان کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔گزشتہ روز موضع قلعہ جھنڈا کے (اے )کی بیٹی کالج سے چھٹی کے بعدگھر جارہی تھی کہ پرچی سٹاپ پر رحمن نامی نوجوان نے چھیڑچھاڑ کی۔سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
