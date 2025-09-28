راہوالی :گلی 6 ماہ میں ٹوٹ گئی ،مین ہولز کے ڈھکن چوری
راہوالی (نامہ نگار)کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے 6ماہ قبل تعمیر کی جانے والی 25فٹ چوڑی مین گلی ناقص میٹریل استعمال کیے جانے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگئی۔۔۔
جبکہ گلی میں بنے مین ہولز کے ڈھکن نشئی چوری کرکے لے جاچکے جس کی وجہ سے ہر وقت جانی نقصان کا خدشہ رہتا ہے ۔ علامہ اقبال ٹاؤن کی سب سے بڑی 25فٹ چوڑی مین گلی کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے کروڑوں روپے کی لاگت سے شاہراہ قائداعظم سے لے کر راجباہ تک تعمیر کی گئی لیکن ٹھیکیدار کی طرف سے ناقص میٹریل استعمال کئے جانے کی وجہ سے 6ماہ کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگئی جبکہ محکمہ سوئی گیس ، ٹیلی فون کیبل کے لیے بنائے گئے مین ہولز کے ڈھکن نشئیوں نے چوری کر لئے جس کی وجہ سے ایک طرف نئی سڑک ٹوٹ پھوٹ گئی ہے جسے کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے خرچ کیا گیا سرمایہ ضائع ہوگیا جبکہ دوسری طرف سے مین ہولز کے ڈھکم چوری ہونے پر ہر وقت جانی نقصان کے خدشات پیدا ہوگئے ہیں ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔