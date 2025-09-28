سیالکوٹ:بجلی کی غیر اعلانیہ بندش ،صارفین کااحتجاج
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ، گیپکوحکام بجلی کی سپلائی میں ناکام ہوگئے ، مسلسل آنکھ مچولی پر شہری سراپا احتجاج بن گئے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ، بجلی کی مسلسل بندش سے کاروباری ادارے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیالکوٹ صنعتی شہر ہے اور یہاں پر زیادہ تر افراد صنعتی کارخانوں سے وابستہ ہیں، بجلی کی بندش سے مزدور فارغ بیٹھ کر گزر بسر کر رہے ہیں،بیروز گاری کے با عث گھروں میں فاقے شروع ہو چکے ہیں ۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش کے با عث کاروباری سرمیاں ماند پڑ رہی ہیں ، گیپکو متواتر بجلی کی فراہمی میں ناکام ہو چکی ہے ،بجلی کے وولٹیج میں کمی بھی شہریوں کیلئے وبال جان بن چکی ہے ۔ اہلیان سیالکوٹ نے ارباب اختیار سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔