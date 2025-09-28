صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:بجلی کی غیر اعلانیہ بندش ،صارفین کااحتجاج

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:بجلی کی غیر اعلانیہ بندش ،صارفین کااحتجاج

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ، گیپکوحکام بجلی کی سپلائی میں ناکام ہوگئے ، مسلسل آنکھ مچولی پر شہری سراپا احتجاج بن گئے۔۔۔

تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ، بجلی کی مسلسل بندش سے کاروباری ادارے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیالکوٹ صنعتی شہر ہے اور یہاں پر زیادہ تر افراد صنعتی کارخانوں سے وابستہ ہیں، بجلی کی بندش سے مزدور فارغ بیٹھ کر گزر بسر کر رہے ہیں،بیروز گاری کے با عث گھروں میں فاقے شروع ہو چکے ہیں ۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش کے با عث کاروباری سرمیاں ماند پڑ رہی ہیں ، گیپکو متواتر بجلی کی فراہمی میں ناکام ہو چکی ہے ،بجلی کے وولٹیج میں کمی بھی شہریوں کیلئے وبال جان بن چکی ہے ۔ اہلیان سیالکوٹ نے ارباب اختیار سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودحا : سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد نہ ہو سکا ، دالیں ،چاول ، گوشت مہنگا

ناقص آٹے کی فروخت ، قیمتوں میں بھی اضافہ

سب انسپکٹر کرپشن پر ڈس مس ڈی پی او خوشاب کا واضح پیغام

ملک مضبوط ہوا ، سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بنا رہی :شازیہ بانو

کرپشن، ویگو ڈالا سسٹم نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا:عامر سلطان چیمہ

خصوصی افراد کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح :عاصم شیر میکن

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل