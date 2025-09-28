مغل برادری بلدیاتی ، عام انتخابات کی تیاری کرے :گورنر
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے الحاج امجد فاروق کی رہائش گاہ پر مغل کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی مغل برادری اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور آنے والے بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات میں حصہ لینے کیلئے تیاری کرے۔۔۔
ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ، اپنے وڈیروں کی طرح سر اٹھا کر زندگی گزارنی ہے ، جہاں سب برادریوں کانام بولا جاتا ہے وہاں مغل برادری کا نام بھی بولا جائے گا اور ہمیں ایسے کام کرنے چاہئیں کہ مغل برادری کو ساتھ ملانے کے لئے مجبور ہو جائیں ، ہمیں اکٹھا ہو کر چلنا چاہیے ۔صدر تنظیم مغلیہ ضلع گجرات الحاج امجد فاروق نے کہا کہ ہمیں سیاست میں حصہ لینا چا ہیے اور الیکشن لڑنا چا ہیے ،ہمیں آگے بڑھنا ہو گا پھر ہم اپنی برادری کے لئے کچھ کر سکیں گے ۔ علاوہ ازیں تنظیم مغلیہ پاکستان کے صدر عبدالرؤف مغل نے الحاج امجد فاروق کو تنظیم مغلیہ پاکستان کا سرپرست مقرر کر دیا ۔ قبل ازیں بیرسٹر علی اشرف مغل نے گورنر سردار سلیم حید ر کے ہمراہ گجرات میں تنظیم مغلیہ کے کنونشن میں تنظیم مغلیہ ضلع گجرات کے عہدیدار وں سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں انصر گھمن چیف پیٹرن، الحاج امجد فاروق صدر، اشفاق رضی سیکرٹری و دیگر شامل ہیں ۔