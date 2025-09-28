صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات چیمبر کے عہدیداروں کا بلامقابلہ انتخاب،30 ستمبر کو حلف برداری

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )گجرات چیمبر آف کامرس کے عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہوگئے ، چودھری احمد حسن مٹو صدر ،اکرام افضل بٹ سینئر نائب صدر اور مرزا عدنان فیصل نائب صدر منتخب ہو گئے۔۔۔

 گزشتہ روز گجرات چیمبر میں صدر باؤ منیر پشاوری، سینئر نائب صدر موسیٰ ندیم ملہی اور فہد رفیق کے استعفیٰ کے بعد نئے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا ۔ اس موقع پر شاہین فاؤنڈر گروپ کی قیادت بھی موجود تھی۔ گجرات چیمبر کی سالانہ جنرل میٹنگ 30 ستمبر کو گجرات چیمبر میں ہو گی جس میں نو منتخب عہدیدار وں سے سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر حلف لیں گے ۔

 

