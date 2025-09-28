شہری سہولیات کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں:کمشنر
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے ہمراہ کمشنر کالونی سے منیر چوک، سیٹلائٹ ٹاؤن مین مارکیٹ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔۔۔
دورے کا مقصد ترقیاتی منصوبوں، تجاوزات، صفائی ستھرائی اور شہری سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لینا تھا۔دورے کے دوران کمشنر دفتر (سول ہسپتال روڈ)کی توسیع، عارضی و مستقل تجاوزات، اور روڈز کی کشادگی کے منصوبوں کا معائنہ کیا گیا۔ ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اور چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جاری ترقیاتی کاموں اور تجاوزات کے خاتمے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے میونسپل کارپوریشن اور پیرا ٹیموں کو فوری اقدامات کی ہدایات جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ شہری سہولیات کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بعد ازاں وزیراعلیٰ کی ہدایت اور ہیلتھ ریفارمز پالیسی کے تحت کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے سیٹلائٹ ٹاؤن میٹرنٹی ہسپتال کا دورہ بھی کیا، ڈیوٹی روسٹر کے مطابق عملے کی حاضری چیک کی گئی۔