نوجوانوں کو کتب کے مطالعہ کو عادت بنانی چاہیے :ملک جواد
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )قدیم کتب خانہ میں قلمی نسخوں قرآن مجید نوادرات ورثہ عہد رفتہ کی یادوں کو کوتازہ کرتاہے ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر ملک جواد حسن اور ڈی ایس پی عارف خاں نے انجمن اصلاح المسلمین کے زیر اہتمام قائم کردہ قدیمی کتب خانہ کا وزٹ کرتے ہوئے کیا۔۔۔
انہوں نے کہا مستقبل کے معماروں کو کتب سے استفادہ حاصل کرنے کیلئے کتب کے مطالعہ کو عادت بنانا چا ہیے ، ادب وتعلیم میں کتب بینی کی بڑی اہمیت ہے جس سے انسان کا دماغ علم سے روشن ہوتا ہے اس موقع پر انجمن اصلاح المسلمین کے صدر تنویر احمد شیخ اور جزل سیکرٹری عدنان اسلم مسن نے قدیم کتب خانہ کے سلسلہ میں بریفینگ دیتے ہوئے کہا کہ کتب خانہ انتہائی قیمتی اثاثہ ہے جو ماضی کا راوی ہے جبکہ ملک کی نامور شخصیات ادبی مذہبی بیوروکریٹ اس کا وزٹ کر چکے ہیں۔