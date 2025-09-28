اساتذہ ، طلبہ کو سول ڈیفنس فورس میں شامل کرنے کا فیصلہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان کی زیر صدارت سول ڈیفنس ریزیلینس فورس میں بطور رضاکار شمولیت اور رجسٹریشن کے حوالے سے اہم اجلاس گورنمنٹ جامع سکول گوجرانوالہ میں منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گوجرانوالہ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک، اسسٹنٹ کمشنر ہیڈکوارٹرز اسما بتول، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ڈاکٹر کامران صدیقی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ سبطین مظہر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ آسیہ اکبر، تمام ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اور پرنسپلز نے بھرپور شرکت کی۔اجلاس میں سول ڈیفنس آفیسر محمد طاہر نے بریفنگ دیتے ہوئے رضاکاروں کی رجسٹریشن کے عمل پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ یہ اقدام شہریوں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے اور کمیونٹی سطح پر مضبوط بنانے کیلئے کیا جا رہا ہے ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ضلع بھر کے تمام سکولوں کے اساتذہ اور 10 سال سے زائد عمر کے طلبا و طالبات کی سول ڈیفنس ریزیلینس فورس میں رجسٹریشن کو ہدف بنایا جائے گا تاکہ معاشرے میں خدمتِ خلق، نظم و ضبط اور ایمرجنسی رسپانس کا جذبہ پروان چڑھے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوان نسل اور اساتذہ کی شمولیت سے یہ فورس مزید فعال اور مؤثر کردار ادا کریگی۔