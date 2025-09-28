کچا ایمن آباد روڈ پر صفائی کی ناقص صورتحال ، ڈپٹی کمشنر برہم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے ڈی سی روڈ، شمسی انڈر پاس، جی ٹی روڈ، اطراف کے گرین بیلٹس، پرانا ریلوے سٹیشن (سٹی سٹیشن)، کچا ایمن آباد روڈ،کشمیر پارک جی ٹی روڈ اور پنجاب ہیلتھ ریفارمز پروگرام کے تحت گوجرانوالہ میڈیکل کالج و ٹیچنگ ہسپتال گوندلانوالہ کا دورہ کیا۔۔۔
ایم ایس ڈاکٹر نیئر نے طبی سہولیات کی دستیابی بارے بریفنگ دی۔ کچا ایمن آباد روڈ کے دورہ کے موقع پر صفائی کی ناقص صورتحال پر اظہار برہمی کا اظہار کرتے ہوئے روڈز، گرین بیلٹس اور ملحقہ خالی پلاٹس سے تمام طرح کا کوڑا کرکٹ شام سے قبل مکمل کلیئر کرنے کی ہدایت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور میونسپل کارپوریشن حکام کو روڈز پر رکھے گئے ملبہ کو فوری ہٹانے اور قانونی کاروائی عمل میں لانے کے احکامات جاری جاری کئے۔ ڈپٹی کمشنر نے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی حکام کو ان کے زیرانتظام تمام پارکس اور گرین بیلٹس کی دیکھ بھال یقینی بنانے کے احکامات جاری کئے ۔