سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سبلائم فلائی اوور کے نیچے سپورٹس ارینا، اوپن جم، کیفے اور پارکنگ کے قیام کا منصوبہ، ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
جس میں سبلائم اوور کے نیچے سپورٹس ارینا، اوپن جم، کیفے اور پارکنگ کے قیام کے منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں لینڈ سکیپنگ، واک ویز، وکٹورین لائٹس پولز کی تنصیب، فینسنگ اور ٹائلز کے حوالے سے فزیبیلٹی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی گئی تاکہ شہریوں کو ایک جدید اور معیاری سہولت فراہم کی جا سکے ۔اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن عباس ذوالقرنین، سی او میونسپل کارپوریشن زبیر وٹو، سپورٹس آفیسر افتخار گوندل اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ محبوب الٰہی سمیت متعلقہ افسر وں نے شرکت کی۔ یہ منصوبہ شہریوں کیلئے صحت مند تفریح اور معیاری سہولیات کی فراہمی میں اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔شہریوں نے منصوبے کو خو ش آ ئند کر تے ہوئے کہا کہ کھیلوں اور صحت مندتفریحی سرگرمیوں سے صحت معاشرہ پروان چڑھتا ہے ،حکومت کو ایسی سرگرمیاں جاری رکھنی چاہئیں ۔