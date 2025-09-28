صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزی منڈی:ملی بھگت سے بولی،خریداروں کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مارکیٹ کمیٹی کی مسلسل چشم پوشی ، روایتی ہٹ دھرمی اور ملی بھگت کے باعث سبزی و فروٹ منڈی میں خریداروں کا استحصال ہونے لگا ، مارکیٹ کمیٹی کے افسر وں اور ضلعی انتظامیہ نے آنکھیں بند کرلیں، ٹماٹر ، پیاز ، مرچ، تربوز سمیت سبزیوں کے ریٹ خود ساختہ طور پر بڑھ گئے۔۔۔

 خریدار سراپا احتجاج بن گئے ۔ ضلعی انتظامیہ کی چشم پوشی اور مارکیٹ کے افسر وں کی نا اہلی کے باعث آڑھتیوں نے خود ساختہ دام مقرر کر دئیے ۔ خریداروں کیلئے کی جانے والی بولی میں بلند سطح پر آغاز ہونے کے باعث مہنگی اشیا خریدی جارہی ہیں۔ سبزی وفروٹ منڈی میں خریداری کیلئے آئے علی رحیم، ہارون سرفراز، رانانثار ، محمد رشید ، ضیا الرحمن جنجوعہ ،اسد احسان مغل، چچا مقصود ، خالد حسین ، انور جٹ، عنصر اور دیگر نے کو بتایا کہ سبزی و فروٹ منڈی میں بولی کا معیار دیکھنے کیلئے انتظامیہ کی کارروائی نہ ہونے کے برابر ہے ، آڑھتی بلند شرح سے بولی کا آغاز کر رہے ہیں، خود ساختہ مہنگائی میں آڑھتی سرگرم ہو چکے ہیں، سبزیوں ، پھلوں کی ریٹ بڑھا دئیے گئے ہیں۔ بیشتر شہری بغیر خریداری واپس چلے گئے کیونکہ گزشتہ روز ٹماٹر 150روپے فی کلو منڈی میں فروخت ہوئے جبکہ اسی طرح مرچ کا بھی یہی ریٹ رہا ۔ تربور، کیلا اور خربوزہ کی نیلامی میں شفافیت نہیں۔ 

 

