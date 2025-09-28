صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن کی غفلت کے باعث پنجاب کے مڈل اور ہائی سکولوں کو تاحال نئے ٹیب فراہم نہیں کئے جا سکے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ (پی ایم آئی یو) نے 19اگست کو صوبے بھر کے تمام چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے ذریعے سکولوں میں ٹیبز تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ملتان کے مڈل اور ہائی سکولوں کیلئے 300 سے زائد ٹیبز مختص کئے گئے تھے مگر تاحال ان کی ترسیل نہیں ہو سکی۔ سکول سربراہان کا کہنا ہے کہ جدید نظام کے بغیر تعلیمی اعداد و شمار جمع کرنا ممکن نہیں ہو رہا۔بتایا گیا ہے کہ نئے ٹیبز کے ذریعے بچوں کے داخلے ، روزانہ حاضری اور سکول انفراسٹرکچر کا مکمل آن لائن ڈیٹا مرتب کیا جانا تھا تاکہ کاغذی کارروائی ختم ہو اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

