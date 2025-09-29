صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی ایڈورٹائزنگ بورڈز، تشہیری مواد ہٹانے کا حکم

  • گوجرانوالہ
غیرقانونی ایڈورٹائزنگ بورڈز، تشہیری مواد ہٹانے کا حکم

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیرصدارت پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی گوجرانوالہ کے پارکس اور گرین بیلٹس کی دیکھ بھال، تزین و آرائش، ریونیو جنریشن اور انتظامی امور کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔۔۔

ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گوجرانوالہ کے پارکس اور گرین پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، تمام اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، انچارجز اپنے زیرانتظام علاقوں میں پارکس اور گرین بیلٹس کی حفاظت و بہتری یقینی بنائیں۔ جہاں غیرقانونی ایڈورٹائزنگ بورڈز، تشہیری مواد ہے اسے ختم کیا جائے ۔ پی ایچ اے کو ایک فعال ادارہ بنائیں، آئندہ ہرہفتے جائزہ اجلاس ہوگا۔ پی ایچ اے کا ہر پارک بہتر بنایا جائے اور متعلقہ آفیسر تصاویر کے ساتھ بریفنگ دے گا، عملہ اور مشینری کو پوری طرح بروئے کار لایا جائے ۔سیالکوٹ بائی پاس چوک سے ملحقہ گرین بیلٹ کی تیاری اور ماڈل ریڑھی بازار کے قیام کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر صدر، متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پی ایچ اے وزٹ کرے تاکہ چوک کو خوبصورت اور ٹریفک مینجمنٹ کو یقینی بنایا جاسکے ۔ مراد ہسپتال الف ریسٹورنٹ کی طرز مخیر حضرات کے تعاون سے ماحول دوست ماڈل ریڑھی بازار قائم کیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر