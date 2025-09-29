غیرقانونی ایڈورٹائزنگ بورڈز، تشہیری مواد ہٹانے کا حکم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیرصدارت پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی گوجرانوالہ کے پارکس اور گرین بیلٹس کی دیکھ بھال، تزین و آرائش، ریونیو جنریشن اور انتظامی امور کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔۔۔
ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گوجرانوالہ کے پارکس اور گرین پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، تمام اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، انچارجز اپنے زیرانتظام علاقوں میں پارکس اور گرین بیلٹس کی حفاظت و بہتری یقینی بنائیں۔ جہاں غیرقانونی ایڈورٹائزنگ بورڈز، تشہیری مواد ہے اسے ختم کیا جائے ۔ پی ایچ اے کو ایک فعال ادارہ بنائیں، آئندہ ہرہفتے جائزہ اجلاس ہوگا۔ پی ایچ اے کا ہر پارک بہتر بنایا جائے اور متعلقہ آفیسر تصاویر کے ساتھ بریفنگ دے گا، عملہ اور مشینری کو پوری طرح بروئے کار لایا جائے ۔سیالکوٹ بائی پاس چوک سے ملحقہ گرین بیلٹ کی تیاری اور ماڈل ریڑھی بازار کے قیام کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر صدر، متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پی ایچ اے وزٹ کرے تاکہ چوک کو خوبصورت اور ٹریفک مینجمنٹ کو یقینی بنایا جاسکے ۔ مراد ہسپتال الف ریسٹورنٹ کی طرز مخیر حضرات کے تعاون سے ماحول دوست ماڈل ریڑھی بازار قائم کیا جائے گا۔