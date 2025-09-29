صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
نجمہ لیاقت گورنمنٹ گرلز ہائی سکول مٹوبھائیکے کی ہیڈ مسٹریس تعینات

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ گرلز ہائی سکول متہ ورکاں کی ہیڈ مسٹریس نجمہ لیاقت کا تبادلہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول مٹوبھائیکے کر دیا گیا۔۔۔

 گزشتہ روز انہوں نے سینئر ہیڈ مسٹریس سیدہ شگفتہ راشد ترمذی اور یاسمین شاہد کے ہمراہ عہدے کا چارج سنبھالا ،سکول کی سابق ہیڈ مسٹریس روبینہ کوثر اساتذہ کرام اور دیگر سٹاف نے ان کا استقبال کیا ۔نجمہ لیاقت نے سٹاف اور طالبات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کا فروغ اور طلبہ کی کردار سازی میری اولین ترجیح ہے۔حکومتی پالیسیوں اور محکمہ تعلیم کی ہدایات کے عین مطابق سکول کی بہتری کے لئے تمام وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لائونگی ۔

 

