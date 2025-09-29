لائوڈ سپیکر کے ذریعے اشیا بیچنے والوں کیخلاف کارروا ئی نہ ہوسکی
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کیخلاف آپریشن کی وجہ سے سڑکیں اور بازار کشادہ ہو گئے لیکن موٹر سائیکلوں اور ریڑھیوں پر لائوڈ سپیکر لگا کر سبزیاں ،پھل فروخت کرنے والوں کیخلاف آپریشن سست رو ی کا شکار ہو گیا۔۔۔
گوجرانوالہ کی گلی محلوں اور سڑکوں پر سبزی ،پھل اور دیگر اشیا فروخت کرنے والوں نے ریڑھیوں اور موٹر سائیکل رکشوں پر لائوڈ سپیکر لگا رکھے ہیں جس میں وہ اعلانات کر کے اشیا فروخت کرتے ہیں جبکہ رات کے اوقات میں بھی سڑکوں اور گلیوں میں ریڑھیوں پر سپیکر لگا کر اشیا کی قیمتوں کا اعلانات کرتے ہیں جس کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہتا ہے ،بعض علاقوں میں تو رات گئے تک ریڑھیوں سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں جس کے باعث بزرگ شہری اور بچوں کواپنی نیند سے متاثر ہو نا پڑتا ہے ۔شہریوں کی شکایات پر ضلعی انتظامیہ کا لائوڈ سپیکر کا استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اس پر آپریشن شروع نہ ہوسکا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ آپریشن سے سڑکیں اور بازار کھلے ہو گئے لیکن سپیکر لگا کر اشیا فروخت کرنے والوں کیخلاف کارروائی نہیں ہو رہی ۔