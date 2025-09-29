سفارتی محاذ پر پاکستان کامیابی کی منازل طے کر رہا:خرم دستگیر
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم میاں شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب جراتمندانہ اور تاریخی ہے۔۔۔
حکومت کی شاندار پالیسیوں کے باعث سفارتی محاذ پر پاکستان کامیابی کی منازل طے کر رہا ہے ،مسلم لیگ ن کی قیادت پر عوامی اعتماد میں دن بدن اضافہ ہورہا ہے ۔تحریک انصاف کے پونے چار سالہ دوراقتدار میں لاڈلے نے ملک کا بیڑا غر ق کیا جس کی وجہ سے عوام آج تک مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اب عوام کی نظریں ن لیگ پر لگی ہیں جس نے اپنے ہر دور اقتدار میں ملک کی ترقی کا پہیہ چلایا ،عوام کو سہولیات دیں، غیر ملکی قرضوں کے خاتمہ کی راہ ہموار کی، دہشت گردی و لوڈشیڈنگ کا خاتمہ کیا اب بھی موجودہ حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے انتخابی حلقہ میں سابق یوسی چیئرمین ملک متین اعوان کے ہمراہ اہل علاقہ سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر سابق وفاقی وزیر نے اہل علاقہ سے ملاقاتیں کیں جبکہ سابق یوسی چیئرمین ملک متین اعوان و دیگر نے سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔