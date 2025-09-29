صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)چیئرمین گوجرانوالہ بزنس سینٹر احمد اکرام لون کی قیادت میں 10 رکنی تجارتی وفد قازقستان اور ازبکستان کے دورے پر روانہ ہو گیا۔۔۔

 وفد میں ٹیکسٹائل، ہوم اپلائنسز، کک ویئر، پائپ اور فٹنگز، سپورٹس گڈز، آئی ٹی اور پیکجنگ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے بزنس مین شامل ہیں، تجارتی وفد پہلے مرحلے میں قازقستان کے شہر الماتی اور آستانہ کا دورہ کرے گا جہاں مقامی چیمبرز، ٹریڈ باڈیز، حکومتی عہدیداران اور بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کی جائیں گی جبکہ دورے کے دوسرے مرحلے میں وفد ازبکستان کے شہر تاشقند اور سمرقند کا دورہ کرے گا جہاں مقامی کاروباری برادری اور ٹریڈ ایسوسی ایشنز کے ساتھ ملاقاتیں کی جائیں گی۔

 

