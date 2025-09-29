ہسپتالوں ،ڈاکٹرز کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنے کا منصوبہ رک گیا
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پنجاب حکومت کی عدم توجہی کے باعث حکومتی اداروں نے سرکاری ونجی ہسپتالوں،کلینکس ،میٹرنٹی ہومز اوران میں کام کرنے والے ڈاکٹرز،سٹاف کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنے کا منصوبہ رک گیا۔۔۔
غیر قانونی ہسپتالوں ،کلینکوں ،دواخانوں اوربوگس اسناد والے ڈاکٹرز،پیرا میڈیکل سٹاف کے خلاف کارروائی بھی شروع نہ ہوسکی گزشتہ دور حکومت میں گوجرانوالہ ڈویژن سمیت دیگر اضلاع میں سروے کیلئے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور اربن یونٹ کے درمیاں معاہدہ طے پاگیاتھا گوجرانوالہ ڈویژن کیلئے 6ٹیمیں تشکیل دے دی گئی تھیں،ٹیموں کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ سرکاری ونجی ہسپتالوں،کلینکس،نرسنگ ہومز میٹرنٹی ہومز، ڈینٹل کلینکس، ہومیو پیتھک کلینکس،آکو پنکچر،حکماء کے دواخانوں ،دائیوں اور کام کرنے والی آیاؤں کی تفصیلات اکٹھی کریں گی۔مزکورہ ٹیمیں ڈاکٹر زسے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کی اسناد،نرسوں کی پاکستان میڈیکل کونسل کی جانب سے جاری اسناد،پیرامیڈیکل سٹاف کی اسنادکی چیکنگ کرنا تھی ،جعلی اسناد کے حامل ڈاکٹرز،نرسوں،ڈسپنسروں،ڈینٹسٹ،حکما کی تفصیلات ہیلتھ کئیر کمیشن کے سپرد کی جاناتھیں ۔