ترقی کیلئے سیاسی قیادت کو اتفاق رائے پیداکرنا ہوگا :نصیر سدھو
گجرات (نامہ نگار )مسلم لیگ ن ضلع گجرات کے رہنما اور ممبرقومی اسمبلی نصیرعباس سدھونے عمائدین حلقہ سے گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ وزیراعظم،آرمی چیف کی ٹرمپ سے ملاقات خوش آئند جس کے دوررس نتائج مرتب ہونگے اور دنیا میں پاکستان کوبڑی پذیرائی ملے گی۔۔۔
انہوں نے کہاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وزیراعظم شہبازشریف اورفیلڈ مارشل سید عاصم منیر کوبلاکر ان کی صلاحیتوں اورقیادت کی تعریف کررہے ہیں ایسا تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا اس اقدام سے ملک کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کوبھی فروغ ملے گا، انہوں نے کہا کہ ہماری تمام سیاسی قیادت کو چا ہیے کہ آپس میں مل بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ ملک مزید تیزی سے ترقی کی منازل طے کرسکے ۔ نصیرعباس سدھو نے کہاکہ وزیراعظم شہباز شریف کے جنرل اسمبلی میں خطاب کو امت مسلمہ کے جذبات کی بھرپور ترجمانی قرار دیتے ہوئے دنیا کو امن و بھائی چارے کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان معاشی ترقی کی منازل تیزی سے طے کررہا ہے ، وزیراعظم شہبازشریف کی قیادت میں ملک کوشاہراہ ترقی پرگامزن کریں گے ۔