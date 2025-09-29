جدوجہد پر امن ، جبر کے سامنے نہیں جھکیں گے :ریحانہ ڈار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ پشاور جلسہ انتہائی کامیاب رہا جس میں عوام کا ٹھا ٹھے مارتا سمندر دیکھ کر حکمرانوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔۔۔
عمران خان جلد عوام کے درمیان ہو نگے ، میرا عمران خان سے وعدہ ہے کہ آخری قطرہ خون تک جدوجہد کو جاری رکھوں گی ، اگر مجھے راہِ حق میں شہادت بھی نصیب ہو گئی تو سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی ،بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایات پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا اور موجودہ حکومت کے غیر موثر اقدامات ملکی معیشت کیلئے تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں ،حکومت معاشی اصلاحات میں صنعتی ترقی کو کلیدی ترجیح دینے کے بجائے انڈسٹریز پر مزید بوجھ بڑھا رہی ہے جو باعث تشویش ہے ۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا نظریہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے ہم حکومتی جبر کے سامنے نہیں جھکیں گے اور اپنی احتجاجی مہم پرامن طور پر جاری رکھیں گے ، بانی تحریک انصاف عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی عوام کو شعور دینا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج موروثی سیاست کرنیوالی جماعتیں اپنا سر پیٹ رہی ہیں پاکستان کا مستقبل روشن ہے ،ظلم اور جبر نے آخر ایک دن ختم ہونا ہے اور حق اور سچ کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔