صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جدوجہد پر امن ، جبر کے سامنے نہیں جھکیں گے :ریحانہ ڈار

  • گوجرانوالہ
جدوجہد پر امن ، جبر کے سامنے نہیں جھکیں گے :ریحانہ ڈار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ پشاور جلسہ انتہائی کامیاب رہا جس میں عوام کا ٹھا ٹھے مارتا سمندر دیکھ کر حکمرانوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔۔۔

 عمران خان جلد عوام کے درمیان ہو نگے ، میرا عمران خان سے وعدہ ہے کہ آخری قطرہ خون تک جدوجہد کو جاری رکھوں گی ، اگر مجھے راہِ حق میں شہادت بھی نصیب ہو گئی تو سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی ،بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایات پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا اور موجودہ حکومت کے غیر موثر اقدامات ملکی معیشت کیلئے تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں ،حکومت معاشی اصلاحات میں صنعتی ترقی کو کلیدی ترجیح دینے کے بجائے انڈسٹریز پر مزید بوجھ بڑھا رہی ہے جو باعث تشویش ہے ۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا نظریہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے ہم حکومتی جبر کے سامنے نہیں جھکیں گے اور اپنی احتجاجی مہم پرامن طور پر جاری رکھیں گے ، بانی تحریک انصاف عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی عوام کو شعور دینا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج موروثی سیاست کرنیوالی جماعتیں اپنا سر پیٹ رہی ہیں پاکستان کا مستقبل روشن ہے ،ظلم اور جبر نے آخر ایک دن ختم ہونا ہے اور حق اور سچ کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر