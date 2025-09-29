نوشہرہ ورکاں :بچوں کے اغوا کی کوشش ،ملزم 2ماہ بعد گرفتار
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )بچوں کے اغوا کی کوشش کرنے والا ملزم 2ماہ بعد گرفتار کر لیا گیا ۔ تفصیلات کے مطابق 7 اگست کو 13 سالہ ہارون اور 16 سالہ ریحان کو نامعلوم شخص نے خود کو سرکاری ملازم ظاہر کرتے ہوئے۔۔۔
گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل پر بٹھایا اور تھانے لے جانے کا کہا مگر تھانے کے بجائے ببر روڈ کی طرف لے گیا جس پر دونوں بچے موقع پا کر موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا کر فرار ہو گئے ،9 اگست کو پولیس نے عمران شہزاد کی رپورٹ پر نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔گزشتہ روز جب بچے سکول سے چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو انہوں نے ملزم کو محلہ کی ایک دکان پر بیٹھے دیکھا اور والدین کو اطلاع دی، ورثا نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ،ملزم کی شناخت بابر کے نام سے ہوئی جو نواحی گاؤں فتحکی کا رہائشی ہے اور سرکاری دفتر میں ملازم ہے ۔