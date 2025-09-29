پولیس لائنز گجرات میں اہلکاروں کی جسمانی فٹنس بہتر بنانے کیلئے جدید جم تیار
گجرات (نامہ نگار )ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق کی ہدایت پر پولیس لائنز گجرات میں افسر وں و جوانوں کی جسمانی فٹنس کو بہتر بنانے کیلئے جدید جم تیار کر لیا گیا جس میں مختلف ایکسرسائز مشینیں نصب کی گئی ہیں۔۔۔
تاکہ پولیس ملازمین فراغت کے اوقات میں ورزش کرکے خود کو جسمانی طور پر مزید فٹ اور چاق و چوبند رکھ سکیں۔ڈی پی او رانا عمر فاروق نے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرزنعیم اقبال، ریزرو انسپکٹر سلیم رضا، انچارج ایلیٹ فورس انسپکٹر وقار محسن اور دیگر افسر وں کے ہمراہ پولیس لائنز میں قائم کئے گئے جم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او نے کہا کہ جم کی سہولت سے پولیس اہلکار نہ صرف صحت کو بہتر بنا سکیں گے بلکہ ڈیوٹی کے دوران زیادہ توانائی اور جوش و جذبے کے ساتھ عوامی خدمت کر سکیں گے ۔