ملک میں تبدیلی کیلئے مزاحمتی تحریک کی ضرورت:ڈاکٹر طارق
گجرات (نامہ نگار )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیراہتمام بنو قابل پروگرام کے شرکاسے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ملک میں آمرانہ حکومتوں، وڈیروں و جاگیرداروں کا تسلط قائم رہا ہے۔۔۔
عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم اور مسائل میں جکڑا گیا ہے ، آج بھی ملک میں حقیقی عوامی حکومت کے بجائے فارم47والے لوگوں کی حکومت چل رہی ہے ، پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی اے پلس ٹیم بنی ہوئی ہے ،بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے بھی فراڈ کیا جا رہا ہے ، پیپلز پارٹی صرف اپنے سسٹم کو مضبوط کرنا جانتی ہے ، انہوں نے کہا کہ 26 ویں آئینی ترمیم کیلئے جن لوگوں نے کردار ادا کیا وہ قوم کے مجرم ہیں، ہم نے اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف عدالت میں بھی کیس فائل کیا ہوا ہے ۔ ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ ملک میں تبدیلی کیلئے بڑی عوامی جدو جہد اور مزاحمتی تحریک کی ضرورت ہے ، جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر کوئی نظام اور حکومت زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتے ۔ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حماس کو اپنی سر زمین پر قبضہ کرنے والے اسرائیل کے خلاف ہتھیار اٹھا کر جدوجہد کرنے کی اجازت ہے ، پاکستان میں حماس کا دفتر ہونا چاہیے ۔انہوں نے کہاکہ 7اکتوبر کو عالمی یوم احتجاج کے موقع پر پورے ملک میں ایک گھنٹے تک سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا جائے گا۔