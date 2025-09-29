راہوالی:ڈکیتی کی وارداتوں میں پروفیسر سمیت 2 افراد لٹ گئے
راہوالی (نامہ نگار،نمائندہ دنیا)تھانہ کینٹ کے علاقہ میں ڈکیتی کی وارداتوں میں 2 نامعلوم ڈاکو گورنمنٹ کالج کے پروفیسر سمیت 2افراد سے ہزاروں روپے ، اے ٹی ایم کارڈ و دیگر کاغذات لوٹ کر فرارہوگئے۔۔۔
ڈھلہ چٹھہ کا شاہد نواز رات 8بجے موٹر سائیکل پر گوجرانوالہ سے اپنے گاؤں جارہا تھا کہ چک سادہ سیم نالہ کے قریب موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے روک کر پسٹل دکھا کر 15ہزار روپے چھین لیا۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار بوائز راہوالی کے پروفیسر عبدالرحمن جو لاہور کے رہائشی اور کالج کے اندر رہائش پذیر ہیں رات 9بجے ہوٹل سے کھانا کھا کر واپس کالج آرہے تھے تو مین گیٹ کے قریب 2 ڈاکوؤں نے ہزاروں روپے ، اے ٹی ایم کارڈ و دیگر کاغذات چھین لئے اور فرار ہوگئے ۔