کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی چیزوں سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی چیزوں سے محروم ہوگئے ۔ موضع چیانوالی کے یاسر حسین کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے۔۔۔

چھجوکی روڈ کی شمائلہ کے گھر سے نامعلوم چور گھریلو سامان چوری کرکے لے گئے ۔شریف پورہ کے نزاکت علی کا موبائل فون چوری ہوگیا۔فیض آباد میں شفاقت علی کی فیکٹری سے نامعلوم چور چار دروازے اور دو کھڑیاں چوری کرکے لے گئے ۔موضع قادیاں کے زمیندار عبدالرحمن کے کھیتوں سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر چوری کرکے لے گئے ۔ایمن آباد کے محمد بلال کی موٹر سائیکل نامعلوم چور نادرا آفس کے باہر سے لے گئے ۔ 

 

