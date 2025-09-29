صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:کاروباری مراکز میں لٹکتے تار تاجروں کیلئے وبال جان

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:کاروباری مراکز میں لٹکتے تار تاجروں کیلئے وبال جان

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی کے کاروباری مراکز میں بجلی کے لٹکتے تار تاجروں کیلئے وبال جان بن گئے ،شارٹ سرکٹ سے آتشزدگی کا خطرہ رہنے لگا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق تتلے عالی کے کاروباری مراکز لوہے والا بازار،مین بازار،نوشہرہ روڈ بازارسمیت دیگر کاروباری مراکز،مارکیٹوں میں گیپکو کی مبینہ ملی بھگت سے بجلی کی الجھی ہوئی اورگچھے نما لٹکتے تار مکینوں اور تاجروں کیلئے وبال جان بن گئی ہیں۔مذکورہ بجلی کے تاروں کی مرمت اور تبدیلی مشکل ہو گئی ہے بلکہ شارٹ سرکٹ سے کسی وقت بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے جس سے جانی ومالی نقصان کا خدشہ ہے ۔بجلی کی لٹکتے تار اتنے قریب ہیں کہ راہگیروں کا ہاتھ اور سر بھی ان کو چھو سکتا ہے ۔تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بجلی کے لٹکتے تاروں کی درستگی کیلئے متعدد بار گیپکو حکام کو شکایات کیں لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا بلکہ حالات مزید ابتر ہو رہے ہیں۔اہل علاقہ اورانجمن تاجراں کے رہنماؤں نے گیپکو حکام سے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

شادی شدہ خاتون کو اغوا کر لیا

بجلی چوری، 3 افراد کیخلاف مقدمات

دوران ڈرائیونگ غفلت ، شہری گرفتار

بو گس چیک دینے پر مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر