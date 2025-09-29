پشاور جلسے نے پی ٹی آئی میں نئی جان ڈال دی:اسلم گھمن
سمبڑیال (نامہ نگار )پی ٹی آئی کے ایم این اے بریگیڈئیر (ر)اسلم گھمن نے کہا ہے کہ پشاور جلسہ تاریخی اورریکارڈ ساز رہا عوام نے کھل کر بتادیا ہم فارم47 حکومت کونہیں مانتے۔۔۔
عمران خان کے ساتھ ہیں ،مثالی پاور شو نے پی ٹی آئی میں نئی جان ڈال دی، کارکنوں کے حوصلے بلند ہوگئے اورسب سے بڑھ کر بانی پی ٹی آئی کے نظریے کو تقویت ملی ، یہ انقلاب کی پہلی کرن تھی ہم رکنے والے نہیں جھکنے والے نہیں قوم نے بانی سے وفا ثابت کردی ،پرامن تاریخی پاور شو نے سارے عمران خان مخالفین کے بھلیکھے نکال د ئیے ، قوم کے لیڈر صرف عمران خان ہیں جو حقیقی آزادی کا علم بلند کیے ہوئے ہیں ، وہ وہ نظام کے خلاف کھڑے ہیں ، جس ملک میں الیکشن جیتنے والے ہار جائیں، جج خود انصاف کیلئے دوڑ رہے ہوں ، ملک میں قانون ہو نہ آئین کی حکمرانی یہ جعلی سرکار جان لے یہ پہلے مقبول تھے نہ اب نہ آگے ہوں گے ملک میں مقبولیت کا ڈنکا صرف عمران خان کا بج رہا ہے ۔ جلسے کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک گہری کھائی میں گرچکا ، جج بھی انصاف کیلئے دربدر ہیں ،کسان اورسیلاب زدگان بھی رورہے ہیں عوام پریشان ہیں پی ٹی آئی سب کی نمائندہ آوا ز بن کر پشاور کے جلسہ میں سامنے آئی، عمران خان آج بھی 85فیصد مقبولیت کیساتھ کھڑے ہیں ، باقی سارے سیاسی بونے ہیں یہ ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے ہیں۔