بہترین کارکردگی پر میونسپل کارپوریشن کے آ فیسرز اور عملہ میں شیلڈز تقسیم
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)کمشنر نوید حیدر شیرازی نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد ،چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر علی چٹھہ کے ہمراہ کارپوریشن آفس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر فنانس آفیسرفرخ۔۔۔
پلاننگ آفیسر ابراراحمد،ریگولیشن آفیسر قیصر امین وڑائچ،ریگولیشن سپرنٹنڈنٹ رحمت علی انصاری ،انکروچمنٹ انسپکٹر عرفان نسیم بٹ ،آفس سپر نٹنڈنٹ محمد علی ،طاہر انصاری،زبیر انصاری، زبیر بٹ،منیر مہر،مشرف بھٹی،نادر علی،زمان بٹ، محمد اقبال،ذوالقرنین شاہ،مدثر مغل، سفیان،غلام رضا،عابد گورائیہ سمیت دیگر ملازمین کو شیلڈز اور تعریفی اسناد دیں ۔