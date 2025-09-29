کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد افراد کو لوٹ لیا گیا
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد افراد کو لوٹ لیا گیا۔گزشتہ رات شاہد محمود سے گورنمنٹ بوائز سکول بلال پارک کے قریب2ڈاکو15ہزارروپے چھین کر لے گئے۔۔۔
طالب خاں سے تولیکی روڈ پر دو ڈاکو41ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔موضع بھورڑی کے اصغر سے گورنمنٹ ڈگری کالج کے قریب 3 ڈاکو 5 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔تولیکی روڈکے محمد حسن سے 3 ڈاکو 6 ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔ موضع دھوپ سڑی کے عمیر علی سے نواحی گاؤں شمیر کے قریب جیپ سوار3 ڈاکو5بکرے چھین کر فرار ہوگئے ۔آمنہ پارک کے محمدا مین کے گھر چھت کے راستے گھس کر 3 ڈاکو طلائی زیورات،استری اور قیمتی گھڑیاں لوٹ کر لے گئے جبکہ نواحی گاؤں دھوپ سڑک کے افتخار علی سے موضع حیاتیاں چوک میں ناکہ لگائے 4ڈاکو ؤں نے 20 ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا جبکہ اس دور ان وہاں سے گزرنے والے دیگر افراد سے بھی ملزمان نے لوٹ مار کی۔