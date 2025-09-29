صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت سرکاری ملازمین کا معاشی استحصال کر رہی :آ گیگا رہنما

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس پنجاب کے رہنماؤں خالد جاوید سنگھیڑہ، راناانوارالحق، یاسین وڑائچ، پروفیسر فائزہ رعنا، ضیا اﷲ نیازی، رانا لیاقت، کاشف شہزاد، مختار گجر، امتیاز طاہر، زاہد رفیق ودیگر نے کہا ہے۔۔۔

 کہ ملک بھر کے اساتذہ و سرکاری ملازمین صوبائی حکومتوں کی ظالمانہ وملازمین کش پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں،صوبائی حکومت سرکاری ملازمین کا معاشی استحصال کرنے پر تلی ہے پنشن وگریجوایٹی میں کمی کے لئے ظالمانہ ترامیم کر کے ملازمین کا مستقبل مخدوش بنایا جا رہا ہے ، صدر اور وزیراعظم ملک بھر کے صوبائی ملازمین کے ساتھ ہونے والی معاشی ناانصافیوں کا نوٹس لیں اور صوبائی حکومتوں کو ملازمین کے طے شدہ اصول وضوابط میں ظالمانہ ترامیم سے روکیں بالخصوص وزیر اعلٰی پنجاب کو سرکاری ملازمین کے معاشی قتل عام سے روکا جائے اگر لیو انکیشمنٹ، پنشن وگریجویٹی میں کمی کے نوٹیفکیشن واپس نہ لئے گئے تو پنجاب بھرسے اساتذہ و ملازمین 14 اکتوبر کو سول سیکرٹریٹ لاہور کے سامنے دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے ۔

 

 

