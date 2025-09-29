راہوالی:قتل کے ملزم کی اہلیہ پر تشدد ،کمرے میں بند
راہوالی(نمائندہ دنیا،نامہ نگار )ملزموں کا قتل کے مقدمہ میں مطلوب ملزم کی بیوی پر تشدد اور کمرے میں بند کردیا۔ سمرا گاؤں کی رہائشی خاتون ش کے خاوند پر تھانہ کینٹ میں قتل کا مقد مہ درج اور مفرور ہے اور گھر میں اکیلی رہتی ہے۔۔۔
دور وزقبل رات 9بجے گھر میں اکیلی تھی کہ ملزم عباس سمرا نے گھر میں داخل ہوکر شد ید زدو کوب کیا اور اتنے میں مزید 2 افراد آگئے ، انہوں نے بھی تھپڑ مارے اور بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا ،بعد ازاں ایک کمرے میں بند کردیا ،بیٹے کے شورمچانے پر اہل محلہ اکٹھے ہوگئے جنہوں نے سول ہسپتال پہنچادیا، میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کرکے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرادیا۔