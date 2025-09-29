صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:بھائیوں کے ساتھ ملکر دیورانی کا جیٹھانی پرتشدد

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ (نامہ نگار )معمولی تکرار پر دیورانی کے بھائیوں اور دیورانی کا جیٹھانی پر تشدد مقدمہ درج تھانہ موترہ کے علاقہ بھکھیانوالہ کی موزنہ کی اپنی دیورانی رانی طارق کے۔۔۔

 ساتھ معمول توتکرار ہو ئی تو رانی طارق نے اپنی بھائیوں ملزمان سمیع اﷲ ،فلک شیر ،جانی کو بلوایا اور ملزمان کے ہمراہ اپنی جیٹھانی موزنہ کو گالی گلوچ کی اسے تھپڑ مارے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تھانہ موترہ پولیس نے موزنہ کی مدعیت میں ملزموں رانی طارق اور اس بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

