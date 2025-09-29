سمبڑیال روڈ ڈسکہ ،برساتی نالے پر د کانداروں کا قبضہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )سمبڑیال روڈ ڈسکہ پر حال ہی میں بننے والے برساتی نالہ پر د کانداروں نے قبضہ جمالیا، میونسپل کمیٹی ڈسکہ کے مانیٹرنگ آفیسر ریگولیشن اور عملہ نے دکانداروں کے آگے گھٹنے ٹیک دئیے۔۔۔
سمبڑیال روڈ ڈسکہ پر حال ہی میں لاکھوں روپے سے برساتی نالہ کی تعمیر کی گئی تھی جس کا افتتاح صوبائی وزیربلدیات کی ٹیم نے کیاتھا برساتی نالہ کی تعمیر کیلئے انتظامیہ نے پختہ تجاوزات بھی گرادی تھیں ، حال ہی میں بننے والے برساتی نالہ پر د کانداروں نے دوبارہ سے قبضہ جمالیا ، دوکانداروں نے حدود سے تجاوز کرکے سامان برساتی نالہ پررکھ لیا ، برساتی نالہ پر د کانداروں کا قبضہ ہونے پروہاں سے گزرنے والے شہریوں ’طلباء و طالبات اور راہ گیروں کو شدید مشکلات کاسامنا کرناپڑرہاہے ،شہری میونسپل کمیٹی ڈسکہ کے مانیٹرنگ آفیسر ریگولیشن کو اس بارے شکایت کرچکے ہیں مگر کو ئی شنوائی نہیں ہو ئی ۔ سمبڑیال روڈ ڈسکہ پر واقع گورنمنٹ گرلز اسلامیہ ہائی سکول جہاں ہزاروں طالبات تعلیم حاصل کرتی ہیں چھٹی کے وقت د کانداروں کی طرف سے برساتی نالہ پرقبضہ کی وجہ سے گھنٹوں ٹریفک جام رہنا بھی معمول بن چکا ہے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ ’کمشنر گوجرانوالہ ’ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔