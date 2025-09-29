لالہ موسیٰ :سیلاب کی وجہ سے توڑی سڑکیں مرمت نہ ہونے سے مشکلات
لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا )بارش اور سیلاب کی وجہ سے پانی کی نکاسی کیلئے توڑی گئی سڑکیں مرمت نہ ہونے سے عوام کو مشکلات کاسامنا ہے ۔تفصیل کے مطابق بارش اور سیلاب کے دنوں میں میردہ اور جناح کالونی کی طرف سے آنے والے۔۔۔
پانی کو نکالنے کے لیے میکن روڈ کو توڑا گیااسی طرح مختلف علاقوں میں سڑکوں کو توڑکر سیلابی پانی کوراستہ دیاگیا، اب بارشیں اورسیلابی پانی تو ختم ہو چکا ہے لیکن انتظامیہ کی طرف سے توڑی گئی میکن روڈ ودیگر سڑکیں مرمت نہیں کی گئی جس سے میکن آکیہ جناح کالونی کا مین راستہ نہ ہونے کی وجہ سے شہریو ں کو مشکلات کا سامناہے ۔