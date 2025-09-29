سیالکوٹ:خاتون پر قاتلانہ حملہ ، تشدد سے زخمی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ صدر سیالکوٹ کی حدود میں گھریلو خاتون پر قاتلانہ حملہ ،تشدد کا نشانہ بنایا گیا مضروب خاتون کے سر، ہاتھ، آنکھ کے قریب اور جسم مختلف حصوں پر چو ٹیں آئیں۔۔۔
جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ پولیس ریسکو 15 کو کال کی گئی جنہوں نے زخمی خاتون کی تصاویر اعلیٰ حکام کو بھیجیں مگر پولیس نے تاحال ملزموں کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا ،ملزموں میں دو خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس تھانہ صدر سیالکوٹ نے نامزد ملزم خواتین کو طلب کیا تو انہوں نے زخمی خاتون کو پاگل قرار دیا اور کہا کہ خاتون نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے ۔