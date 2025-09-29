سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ بڑی کامیابی :عارف چیمہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر) مسلم لیگ (ن) کے رہنما وسابق کونسلر عارف حسین چیمہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن)نے ہمیشہ اپنے دور اقتدار میں ملک کی تعمیر وترقی اور عوام کیلئے ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے ہر ممکن کوشش کی اور اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔۔۔
وزیراعظم شہباز شریف کی خارجہ پالیسی کی بدولت آج ارض پاکستان عزت ووقار میں اللہ رب العزت نے جو کامیابی دی قابل تحسین ہے ،دہشتگرد ممالک اسرائیل اور بھارت پاکستان کی مضبوط خارجہ پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا میں رسوا ہوکر رہ گئے ہیں۔