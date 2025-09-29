صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ بڑی کامیابی :عارف چیمہ

  • گوجرانوالہ
سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ بڑی کامیابی :عارف چیمہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر) مسلم لیگ (ن) کے رہنما وسابق کونسلر عارف حسین چیمہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن)نے ہمیشہ اپنے دور اقتدار میں ملک کی تعمیر وترقی اور عوام کیلئے ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے ہر ممکن کوشش کی اور اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔۔۔

وزیراعظم شہباز شریف کی خارجہ پالیسی کی بدولت آج ارض پاکستان عزت ووقار میں اللہ رب العزت نے جو کامیابی دی قابل تحسین ہے ،دہشتگرد ممالک اسرائیل اور بھارت پاکستان کی مضبوط خارجہ پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا میں رسوا ہوکر رہ گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر